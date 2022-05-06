Politika

Duhok Valisi: Tüm silahlı gruplar Şengal’den çıkmalı

Duhok Valisi Ali Teter, çatışmalar nedeniyle 10 bin Şengallinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, tüm silahlı grupların bölgeden çıkması gerektiğini söyledi.
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kürdistan Şengal PKK Çatışma Göç Duhok Ali Teter

DUHOK (K24)

Irak ordusu 1 Mayıs’ta Şengal merkezine ve bazı ilçelere yönelik operasyon başlattı.

Söz konusu operasyonun ardından PKK’ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ile Irak askerleri arasında çıkan çatışmalar bölgede yeniden kitlesel göçlere neden oldu.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Duhok Valisi Ali Teter, “Başbakan Mesrur Barzani ve tüm hükümet kurmayları yerinden edilmiş kişilere yardım etmeye hazır olduklarını gösterdi” ifadelerini kullandı.

Çatışmalar nedeniyle 10 bin Şengallinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını dile getiren Ali Teter, Şengalli ailelerin Duhok’taki mülteci kamplarına yerleştiğini kaydetti.

Duhok halkının Şengalli aileleri çok sıcak karşıladığını da belirten Teter, “Tüm silahlı gruplar bölgeden çıkmalıdır” dedi.

Duhok Valisi, “Eğer bu güçler Kürdistan halkının yanında olduklarına inanıyorsa, Şengal’i terk etmelidirler. İnsanların evlerine, topraklarına dönmelerinin önünü açmalıdırlar. Silahlı güçler Şengal halkının iradesine saygı duymalıdır” şeklinde konuştu.

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