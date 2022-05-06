Almanya Ukrayna’ya 7 obüs sağlayacak

HABER MERKEZİ

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht , Slovakya'nın Sliac kentinde Alman askerlerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin PzH 2000 tipi 7 obüsü Ukrayna'ya sağlaması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Christine Lambrecht , Ukrayna askerlerine obüsler konusunda eğitimin de verileceğini ifade ederek, obüslerin Alman ordusunun stoklarından gelmediğini, bunların henüz tamir edildiğini aktardı.

Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Hollanda'nın sağlayacağı 5 obüsle Ukrayna'ya sağlanacak obüs sayısının 12'ye çıktığı, Almanya'daki eğitiminin de gelecek hafta başlayacağı kaydedildi.