Politika

Almanya Ukrayna’ya 7 obüs sağlayacak

Almanya'nın, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 7 obüs göndereceği bildirildi.
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dünya Almanya Ukrayna obüs tedarik

HABER MERKEZİ

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht , Slovakya'nın Sliac kentinde Alman askerlerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin PzH 2000 tipi 7 obüsü Ukrayna'ya sağlaması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Christine Lambrecht , Ukrayna askerlerine obüsler konusunda eğitimin de verileceğini ifade ederek, obüslerin Alman ordusunun stoklarından gelmediğini, bunların henüz tamir edildiğini aktardı.

Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Hollanda'nın sağlayacağı 5 obüsle Ukrayna'ya sağlanacak obüs sayısının 12'ye çıktığı, Almanya'daki eğitiminin de gelecek hafta başlayacağı kaydedildi.

 

 

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