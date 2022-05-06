Spor

Cavani: Ronaldo 1 hafta önce gelseydi başka takıma giderdim

Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo transferinden bir hafta önce haberi olsaydı takımdan ayrılabileceğini belirtti.
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avrupa Edinson Cavani Cristiano Ronaldo Manchester United

HABER MERKEZİ

Edinson Cavani, geçtiğimiz yaz Manchester United'ın kadrosuna Cristiano Ronaldo'yu katmasının kendisi için kulüpteki geleceğiyle ilgili fikrini değiştirmeye yol açtığını söyledi.

Manchester United'a iki yıl önce imza atan Cavani, ilk sezonunda toplam 39 maça çıkmaya başardı. Ancak Uruguaylı forvet, bu sezon Cristiano Ronaldo'nun takıma katılmasıyla beraber sadece 18 maçta forma giyebildi.

ESPN'e konuşan 35 yaşındaki yıldız, Ronaldo'nun transfer olmasının ardından kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Walter Fernando Guglielmone'u aradığını ve bu transferin bir hafta önce olsaydı, Manchester United'ta ayrılmak isteyeceğini söyledi.

“BU KONUDA YALAN SÖYLEMEM”

Edinson Cavani verdiği demeçte, "Bu konuda yalan söylemem, her zaman olması gerektiği gibi doğruları söylerim. Transfer gerçekleştiğinde Manchester United'ın kadrosuna Cristiano Ronaldo'yu katmasının iyi olduğunu düşündüm. Ancak ilk yaptığım şey kardeşimi aramak oldu ve ona, 'Fernando, eğer bu transfer bir hafta önce olsaydı, senden başka bir kulüp bulmanı isterdim' dedim. Ama bu Cristiano ile oynamak istemediğim için değildi. Onunla tanışma fırsatım oldu. O golleriyle ve sporculuğuyla harika bir profesyonel" ifadelerini kullandı.

Cavani'nin Manchester United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek ve henüz sözleşme yenilemeyen 35 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor. Deneyimli forvet kariyerinde United forması ile 57 maçta forma giyerken 19 gol sevinci yaşadı.

 

 

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