Ukrayna açıkladı: Savaşta kaç Rus askeri öldü?

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 24 Şubat ila 6 Mayıs tarihleri arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiği aktarıldı.

Buna göre, Ukrayna topraklarında 24 bin 900 Rus askeri öldürüldü. Bunun yanı sıra 199 uçak, 155 helikopter, 1110 tank, 2 bin 686 zırhlı araç, 502 top, 171 roketatar sistemi ve 83 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1926 araç, 11 gemi ve hafif sürat teknesi, 324 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan en son 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

“MARİUPOL VE AZOVSTAL’DA 500 KİŞİ DAHA KURTARILDI”

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak yaptığı açıklamada, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından 500 Ukraynalıyı daha kurtardıklarını duyurdu.

Yermak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol ve Azovstal'dan insanları kurtarmak için zor şartlarda bir tahliye operasyonu daha gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 500 sivili kurtarmayı başardık" dedi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) iş birliğinden dolayı teşekkür eden Yermak, Ukrayna'nın sivilleri ve askerlerini kurtarmak için tahliye operasyonlarına devam edeceğini kaydetti.