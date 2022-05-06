Suudi’nin serbest bıraktığı Husi esirleri taşıyan uçaklar Yemen'de

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Suudi Arabistan'dan kalkan İran destekli Husi esirleri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait uçağın Yemen'e ulaştığı bildirildi.

Yemen hükümetine destek veren Arap koalisyonunun konuya dair açıklaması, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlandı.

Açıklamada, Husilerin saflarında savaşırken esir düşen milisleri taşıyan ilk uçağın Suudi Arabistan'dan ayrıldığı duyuruldu.

Husi esirlerin, "Suudi Arabistan'ın insani girişimleri kapsamında serbest bırakıldığı" aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan'dan Yemen'in başkenti Sana ve güneydeki geçici başkent Aden'e yapılacak esir transferinin 3 aşamada gerçekleştirileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan yerel basınındaki haberlerde ise ülkeden ayrılan ilk uçağın Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait olduğu kaydedildi.

Husi esirlerden 40 kişiyi taşıyan uçağın, Yemen'in geçici başkenti Aden'e ulaştığı belirtilen haberlerde, serbest bırakılacak 163 esirden 108'inin Aden'e nakledileceğine işaret edildi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, 28 Nisan'da Suudi Arabistan'a karşı savaştıkları sırada esir düşen 163 Husi'nin serbest bırakılacağını duyurmuştu.

YEMEN'DE BM GİRİŞİMİYLE 2 AY SÜREYLE ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ise "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Husi esirler arasında vatandaşı oldukları ülkelerin büyükelçiliklerine teslim edilecek yabancı savaşçılar da bulunuyor

Husi esirlerin "Riyad'ın insani girişimleri kapsamında serbest bırakıldığı" ifade edilirken, Suudi Arabistan'dan Yemen'in başkenti Sana ve güneyindeki geçici başkent Aden'e yapılacak esir transferinin 3 aşamada gerçekleştirileceği aktarıldı.

Suudi Arabistan basını da ülkeden ayrılan ikinci uçağın Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait olduğunu duyurdu.

Husi esirleri taşıyan ikinci uçağın Aden'e ulaştığı, esirler arasındaki yabancı savaşçıların da vatandaşı oldukları ülkelerin büyükelçiliklerine teslim edileceği kaydedildi.

Söz konusu yabancı savaşçıların hangi ülkelerden olduklarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a karşı savaştıkları sırada esir düşen 163 Husi milisin serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Husi esirlerden 40 kişiyi taşıyan ilk uçak sabah saatlerinde Aden'e ulaşmıştı. Serbest bırakılacak 163 esirden 108'inin gün içinde Aden'e ulaşması bekleniyor.