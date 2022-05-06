Türkiye’de Covid-19: Son 24 saatte 7 can kaybı

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Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 316 Covid-19 testi yapıldı, 1743 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 135 bin 316 Covid-19 testi yapıldı, 1743 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 2239 oldu.

Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 536 bin 47 doza yükseldi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.16 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 536 bin 47 doza yükseldi.