Irak’ta Hemorajik ateş salgını nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi

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Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, şimdiye kadar ​​​​​​​‘Hemorajik ateş’ teşhisi konulan 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Söz konusu virüsün Irak’ta yeni görülen bir virüs olmadığını kaydeden Bedr, şimdiye kadar 40 vaka görüldüğünü, bunlardan 8’inin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Vakaların bu yıl arttığını vurgulayan Bedr, vakaların özellikle Zikar vilayetinde görüldüğünü kaydederek, dikkatli olunması uyarısında bulundu.

"BU YILKİ VAKALARDA ARTIŞ VAR"

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, daha önce yaptığı açıklamada, "Bu virüs 1970'lerden beri görülüyor. Irak'ta özellikle büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin bulunduğu bölgelerde her yıl bu vakalar görülebiliyor. Ancak bu yılki vakalarda artış var" demişti.

Söz konusu virüse yakalanan hayvan ve insanlar için geliştirilen aşıların ülkede bulunmadığını kaydeden Bedir, ancak bakanlık olarak gerekli tüm önlemleri alacaklarını ifade etmişti.

"Hastalığa yakalanan biri, bu virüsü başkalarına da yayılabilir" diyen Bedir, hastaların hızlıca tedavi edilmemesi halinde hayatlarını kaybedebileceklerini söylemişti.

Bedir ayrıca, vakaların Zikar'ın yanı sıra Necef, Kadisiye ve Musenna vilayetlerinde de görüldüğünü aktarmıştı.

Hemorajik ateş, Irak'ın özellikle elverişsiz koşullarda hayvan yetiştirilen bölgelerinde görülüyor.