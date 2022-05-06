Şengal’deki çatışmalardan dolayı 10 bini aşkın kişi göç etti
DUHOK (K24)
K24’e konuşan Duhok Göç ve Göçmenler İdaresi Müdürü Pir Deyan Cafer Hemo, Irak ordusuyla PKK’ye bağlı Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ) arasında yaşanan son çatışmalardan ötürü, Şengal halkının tekrar göçe maruz kaldığını belirtti.
Söz konusu yetkili, son çatışmaların ardından Şengal’den göç edenlerin sayısının 10 bin 261’e yükseldiğini ifade etti.
Yaşanan çatışmaların ardından geçtiğimiz hafta Irak ordusu, Şengal’e askeri güç takviyesinde bulunmuştu.