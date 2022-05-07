Politika

ABD Büyükelçiliği’nden saldırı uyarısı

ABD Büyükelçiliği, Mali'de hükümet binaları ya da yabancıların sık gittiği yerlerde terör saldırısı olabileceği uyarısında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD
ABD
dünya ABD saldırı Mali

HABER MERKEZİ

ABD Büyükelçiliğinin internet sitesinde paylaşılan açıklamada, başkent Bamako'daki hükümet binaları, otel, restoran, havalimanı veya büyükelçilikler gibi yabancıların sık uğradığı yerlerde terör saldırısı düzenlenebileceği belirtildi.

Açıklamada vatandaşlardan dikkatli olmaları istenirken Büyükelçilik çalışanları için 23.00'ten 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulandığı kaydedildi.

ABD Bamako Büyükelçiliği, 29 Nisan'da da benzer bir uyarıda bulunmuş ve vatandaşlara "Batılıların sık gittiği yerlerden uzak durmaları" tavsiye edilmişti.

Bamako'daki Raddisson Blu Otel'de 20 Kasım 2015'te, Mağrip El Kaidesi (Aqmi) bağlantılı bir grup tarafından düzenlenen terör saldırısında 27 yabancı hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda El Kaide'ye bağlı gruplar ile DAİŞ'in saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2012'den bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv