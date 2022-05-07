Politika

K24 ekibi Gotland adasında: ‘Orduyu her türlü duruma hazırladık’

İsveç ordusu, ülkenin NATO’ya katılımıyla ilgili tartışmaların devam ettiği bir zamanda Gotland Adası’nda askeri eğitimlere hız verdi.
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GOTLAND (K24)

K24 ekibi, İsveç’in Gotland Adası’nda askeri eğitimlerin sürdüğü sahayı görüntüledi.

Günde 8 saat askeri eğitim aldıklarını ve antrenman yaptıklarını dile getiren İsveçli askeri yetkililer, “Kendimizi her türlü duruma hazırladık” diyor.

K24’e konuşan askeri yetkililer, gönüllü eğitimlerin haftanın 4 günü devam ettiğini, diğer eğitimlerin ise 8 gün üst üste sürdüğünü kaydetti.

İsveç ordusunun adadaki irtibat subayı ise, “İsveç ordusu ülkesini her zaman savunmaya hazır durumdadır. Elbette bir şey olması durumunda İsveç’i savunacağız” şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, daha önce yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını kaydetmişti.

Bu açıklamanın ardından İsveç’te askeri eğitimler hızlandırıldı ve pek çok kişi askeri eğitimlere gönüllü olarak kaydoldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliğini değerlendirmeye başlamıştı.

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