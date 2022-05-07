Glasgow Kent Konseyi’ne bir Kürt seçildi

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20 yıl önce ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç eden ve İskoç Ulusal Partisi’ne (SNP) üyesi olan Roza Salih, yapılan yerel seçimlerde Glasgow Kent Konseyi’ne seçilen ilk mülteci oldu.

Seçimden sonra basına konuşan Roza Salih, bu başarıyı elde etmenin ve İskoçya’nın en önemli şehirlerinden biri olan Glasgow’da Kent Konseyi’ne seçilmesinin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Roza Salih, “Açıkçası seçileceğime inanmıyordum çünkü 20 yıl önce buraya mülteci olarak geldim ve bugün Kent Konseyi’ne seçildim. Bana güvendikleri için aileme ve bu şehrin halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kentin gelişmesi için çalışacağını kaydeden Salih, “Bir mülteci olarak da İskoçya’daki mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çaba göstereceğim çünkü bir mülteci olarak yeni bir hayata başlamak zordur” ifadelerini kullandı.