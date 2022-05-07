Kiev'deki metrolarda ulaşım yeniden faaliyette

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta savaş başlatmasıyla sığınak olarak kullanılan başkent Kiev'deki metro hatları, vatandaşların şehir içi ulaşımı için hizmet vermeye devam ediyor.