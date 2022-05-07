Kiev'deki metrolarda ulaşım yeniden faaliyette
HABER MERKEZİ
Ukrayna ordusunun, geçen ay Kiev bölgesindeki yerleşim birimlerinin tamamını kontrol altına almasıyla kentte hayat normale döndü.
Başkent sakinlerinin, savaşın başlamasının ardından 1 aydan fazla Rus saldırılarından korunmak için kullandığı metro istasyonları da yeniden eski yoğunluğuyla faaliyete başladı.
Vatandaşların şehir içi ulaşım için derinliğiyle bilinen Kiev'deki metro hatlarına her gün akın ettiği görüldü.
Öte yandan, Kiev'de akaryakıt yetersizliği de şahsi araçlarla ulaşım sorununu gündeme getirdi. Hafta boyunca uzun kuyrukların görüldüğü petrol istasyonlarında, 2 gündür akaryakıt hizmeti verilemiyor. Sorunun haftalarca süreceği belirtiliyor.