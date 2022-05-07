Politika

Kiev'deki metrolarda ulaşım yeniden faaliyette

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta savaş başlatmasıyla sığınak olarak kullanılan başkent Kiev'deki metro hatları, vatandaşların şehir içi ulaşımı için hizmet vermeye devam ediyor.
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dünya Ukrayna Metro Kiev Sığınak

HABER MERKEZİ

Ukrayna ordusunun, geçen ay Kiev bölgesindeki yerleşim birimlerinin tamamını kontrol altına almasıyla kentte hayat normale döndü.

Başkent sakinlerinin, savaşın başlamasının ardından 1 aydan fazla Rus saldırılarından korunmak için kullandığı metro istasyonları da yeniden eski yoğunluğuyla faaliyete başladı.

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Vatandaşların şehir içi ulaşım için derinliğiyle bilinen Kiev'deki metro hatlarına her gün akın ettiği görüldü.

Öte yandan, Kiev'de akaryakıt yetersizliği de şahsi araçlarla ulaşım sorununu gündeme getirdi. Hafta boyunca uzun kuyrukların görüldüğü petrol istasyonlarında, 2 gündür akaryakıt hizmeti verilemiyor. Sorunun haftalarca süreceği belirtiliyor.

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