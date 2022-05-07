Politika

BMGK’nın Ukrayna bildirisini Rusya da onayladı

BMGK’nın Rusya da dahil olmak üzere tüm üyelerinin onayladığı bildiride, “Ukrayna’nın barış ve güvenliğinin korunmasına ilişkin derin endişeler” dile getirildi.
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dünya BMGK Rusya Ukrayna Bildiri Antonio Guterres

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna’ya saldırısından bu yana ilk resmi açıklamasını yayımladı.

Bildiri metninde 'savaş', 'işgal' ve 'çatışma' kelimelerine yer vermeyen BMGK, “Ukrayna’nın barış ve güvenliğinin korunmasına ilişkin derin endişelerini” dile getirdi.

Rusya da dahil olmak üzere tüm üyelerin onayladığı bildiride, "Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter'in barışçıl bir çözüm arayışındaki çabalarına güçlü desteğini ifade eder" denildi. 

Konsey'in daimi üyesi olan Rusya, daha önce Ukrayna'daki operasyona derhal son verilmesi çağrısını içeren BMGK tasarısını veto etmişti. 

“BMGK İLK KEZ UKRAYNA'DA BARIŞ İÇİN TEK SES OLDU”

Bildiride, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yakın zamanda Konsey üyelerine bir bilgilendirme yapması istendi.

Bildirinin yayınlanmasının ardından Guterres, yaptığı açıklamada, "Bugün, Güvenlik Konseyi ilk kez Ukrayna'da barış için tek ses oldu. Hayat kurtarmak, acıları azaltmak ve barış yolunu bulmak için hiçbir çabadan kaçınmamaya devam edeceğim" dedi.

 

 

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