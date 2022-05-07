TSK ve milis gruplardan YPG’nin 7 üssüne topçu atışları

SOHR, TSK ve ona bağlı Suriyeli milis grupların dün akşamdan beri, Tel Rifat’ın yanı sıra Halep’in kuzeyindeki Merenaz, Şehba ve Der Cemal köylerindeki YPG üslerini bombaladığı bildirdi.