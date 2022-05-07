Politika

TSK ve milis gruplardan YPG’nin 7 üssüne topçu atışları

SOHR, TSK ve ona bağlı Suriyeli milis grupların dün akşamdan beri, Tel Rifat’ın yanı sıra Halep’in kuzeyindeki Merenaz, Şehba ve Der Cemal köylerindeki YPG üslerini bombaladığı bildirdi.
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suriye SOHR YPG TSK Tel Rifat Halep Afrin

HABER MERKEZİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türkiye’ye bağlı silahlı gruplar, YPG’nin Afrin’in köyleri, Tel Rifat ve Halep’in kuzeyindeki üslerine topçu atışlarıyla saldırdı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), TSK ve ona bağlı Suriyeli milis grupların dün akşamdan beri, Tel Rifat’ın yanı sıra Halep’in kuzeyindeki Merenaz, Şehba ve Der Cemal köylerindeki YPG üslerini bombaladığı bildirdi.

Afrin’in güneydoğusundaki Ziyare ve Bene köylerindeki YPG noktalarının da hedef alındığı belirtildi.

Bombalama neticesinde kimsenin yaşamını yitirmediğinin kaydedildiği açıklamada, saldırıda maddi zararın olduğu ifade edildi.

SOHR’un açıklamasında, Sulsana ve Hezvana’da konuşlu bulunan Türkiye güçlerinin Suriye rejimi güçlerinin kaldığı Xirbet el-Şala, Xerbeşa, El Neyrabiye, Telal el-Ineb, Radar el Şulah ve Til Rahal köylerini roketlerle vurduğu belirtildi.

Dün Halep’in kuzeyinde Afrin Kurtuluş Güçleri ve Hezvana’daki Suriye ordusu güçleriyle doçkalarla sert çatışmaların yaşandığı bildirilmişti.

 

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