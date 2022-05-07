ABD: Rusya'yı BMGK daimi üyeliğinden çıkarmak imkansız

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi statüsünden mahrum bırakmanın mümkün olmadığını söyledi.

PBS Newshour'a konuşan Thomas-Greenfield, "Onlar (Rusya), Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi. Bunu değiştiremeyiz. Fakat onları bu pozisyonda tecrit edebiliriz ve bunu yaptık. Onların tecrit edilmesini başardık. Onları Güvenlik Konseyi'nde tecrit ettik" diye konuştu.

Thomas-Greenfield, ABD'nin BMGK'yı iyileştirmek için çalışma yapması ve bu kurumu baskı uygulamak için kullanması kullanmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna’ya saldırısından bu yana ilk resmi açıklamasını yayımladı.

Bildiri metninde 'savaş', 'işgal' ve 'çatışma' kelimelerine yer vermeyen BMGK, “Ukrayna’nın barış ve güvenliğinin korunmasına ilişkin derin endişelerini” dile getirdi.