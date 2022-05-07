Elazığ'da silahlı kavga: Köy muhtarı öldü, 2 kişi yaralandı
HABER MERKEZİ
Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki Çanakçı köyünde muhtar Fahrettin Yıldırım ile göçer sürü sahipleri arasında merada hayvan otlatma tartışması nedeniyle kavga çıktı.
Kavgada muhtar Yıldırım ile Barış Mehmet Yıldırım ve Ekrem İnce silahla vurularak yaralandı.
Haber verilmesi üzerine arazinin engebeli olmasından dolayı bölgeye askeri helikopter sevk edildi.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırılan yaralılardan muhtar Yıldırım, yolda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 6 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.