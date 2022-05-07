Yaşam

Elazığ'da silahlı kavga: Köy muhtarı öldü, 2 kişi yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan silahlı kavgada Çanakçı köyü muhtarı hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Elazığ Karakoçan Çanakçı köyü

HABER MERKEZİ

Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki Çanakçı köyünde muhtar Fahrettin Yıldırım ile göçer sürü sahipleri arasında merada hayvan otlatma tartışması nedeniyle kavga çıktı.

Kavgada muhtar Yıldırım ile Barış Mehmet Yıldırım ve Ekrem İnce silahla vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine arazinin engebeli olmasından dolayı bölgeye askeri helikopter sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırılan yaralılardan muhtar Yıldırım, yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 6 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv