Duhok kırsalında mayın patladı: 1 yaralı

DUHOK (K24)

Duhok’a bağlı Etruş nahiyesinde mayın patlaması sonucu bir vatandaş bacağını kaybetti.

K24’e konuşan yaralanan vatandaşın kuzeni, mayının yeni döşenmiş olduğunu düşündüklerini bildirerek, daha önce mayının patladığı noktadan gidip gelindiğini ve herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını kaydetti.

Yaralanan 43 yaşındaki vatandaşın evli olduğu ve bağına gitmek isterken mayının patladığı ifade edildi.

Yaralı vatandaş, Duhok’a nakledilerek tedavi altına alındı.

2 gün önce de Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesinde PKK tarafından yola döşenmiş bombanın patlaması sonucu Danimarkalı bir bisiklet sürücüsü yaşamını yitirmişti.

Geçtiğimiz 2 Mayıs’ta ise güvenlik güçleri Kani Masi’de PKK tarafından yola döşenmiş olan 20 kilogramlık TNT’yi imha etmişti.

PKK mensuplarının son yıllarda tüm sınır bölgelerindeki hareketliliğini arttığı görülürken, bu Türkiye’nin saldırı ve operasyonlarına zemin hazırlıyor. PKK’nin varlığı ve TSK ile PKK arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle sınır bölgelerindeki yüzlerce köy terk edilmiş durumda.