Stoltenberg: Rusya'nın nükleer kuvvetlerini alarma geçirdiğine dair işaret görmedik
HABER MERKEZİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın nükleer kuvvetlerini yüksek alarm durumuna geçirdiğine dair herhangi bir belirti olmadığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük saldırıları ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan hamleleri devam ediyor.
Rusya ordusunun tümüyle kontrol altına aldığı Herson'daki askeri-sivil idarenin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Kırım'a herhangi bir abluka uygulanmasına artık izin vermeyeceklerini söyledi.
Rus Gazprom şirketi, Avrupa ülkelerine Ukrayna üzerinden yapılan gaz sevkiyatının olağan şekilde devam ettiğini duyurdu.