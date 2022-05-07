Mısır'da ordu güçlerine saldırı: 11 ölü, 5 yaralı

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Mısır'da Sina Yarımadası'nın kuzeyinde Mısır ordu güçlerine yönelik bir saldırı gerçekleştirildi.

Düzenlenen saldırıda 11 asker hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Mısır Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bölgedeki teröristlerin Süveyş Kanalı'nın doğusundaki bir su pompa istasyonuna saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, ordu güçlerinin teröristlere karşılık verdiği ifade edilerek, bölgede geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı ve teröristlerin aranmasına yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.

Mısır ordu sözcüsü Albay Ghareeb Abdel Hafez, "Bir grup terörist, Süveyş Kanalı'nın doğusundaki su pompa istasyonuna saldırdı ve bölgede çalışmakla görevli unsurlara saldırdı. Teröristler, bölgede kuşlatılmış vaziyette" dedi.

Geçtiğimiz hafta, Sina Yarımdası'nın kuzeyinde yer alan Bir al-Abd kasabasında bir doğal gaz boru hattına yönelik saldırıda yangın çıkmış, söz konusu olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.