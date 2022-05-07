WHO’dan Rusya’ya tepki

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus Ukrayna'ya ziyarette bulundu.

Rusya'ya, komşusuna yönelik başlattığı savaşa son verme çağrısında bulunan Ghebreyesus, "Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna halkının yanındadır" dedi.

Ukraynalı sağlık çalışanlarının cesaretlerinden etkilendiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan da 200 sağlık merkezine saldırı düzenlendiğinin belgelendiğini söyledi. Bu sayının çok daha yüksek olabileceğine dikkati çekti.

Ryan, sağlık merkezlerine yönelik saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu, elde ettikleri belgelerin ilgili makamlara iletileceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya'nın bu saldırılarına karşı gerekli adımları atacağına inandıklarını belirtti.