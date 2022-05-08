Politika

Duhok İl Meclisi Başkanı: PKK’nin varlığı nedeniyle 380 köy boşaltıldı

Duhok İl Meclisi Başkanı Fehim Abdullah, PKK’nin iş sınırlarındaki varlığından dolayı 380 köyün boşaltıldığını söyledi.
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Fehim Abdullah
Fehim Abdullah
kürdistan Fehim Abdullah Duhok PKK Şengal

ERBİL (K24)

Duhok İl Meclisi Başkanı Fehim Abdullah, PKK’nin iş sınırlarındaki varlığından dolayı 380 köyün boşaltıldığını söyledi.

K24’e konuşan Duhok İl Meclisi Başkanı Fehim Abdullah, PKK ile Irak ordusu arasındaki çatışmalardan ötürü Şengal’den göç eden 10 bini aşkın kişinin kamplara yerleştirildiğini, bazılarının ise yakınlarının yanına yerleştiğini belirtti.

Şengal halkının yüzde 70’inin Duhok sınırları içerisinde yaşadığını kaydeden Abdullah, Şengal krizinin çözülmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

Kürt atasözünde; evi göç ettirmenin, evi yıkmak olduğunun kaydedildiğini söyleyen Abdullah, Irak hükümetinin Şengalli sığınmacılara yatsımızı çok basit olduğunu dile getirdi.

Abdullah, Şengal halkının ne zaman huzur ve istikrarı göreceğini sordu.

PKK’nin varlığı dolayısıyla Duhok’ta 380 köyün boşaltıldığını, çok sayıda köyün de boşaltılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

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