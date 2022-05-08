Rusya: Batı’dan Ukrayna’ya gelen silahları yok ettik

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denizden ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlarla Artsiz, Odessa ve Voznesensk bölgelerindeki askeri havaalanlarında bulunan Ukrayna hava kuvvetlerine ait, insansız hava araçları dahil havacılık teçhizatı ve havacılık silahlarının imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, “İskender taktik füze sistemi ile Kharkiv bölgesinde Krasnograd ve Karlovka tren istasyonları civarında ABD ve Batı ülkelerinden teslim edilen büyük miktarda silah ve askeri teknik araç ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 58. Motorize Piyade Tugayı personeli vurularak yok edildi” ifadelerini kullandı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin Yılan Adası civarında havada Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-24 bombardıman uçağı, Su-27 avcı uçağı, içinde asker bulunan Mi-8 model 3 helikopter ve 3 insansız hava aracını vurduğunu aktaran Konaşenkov, Ukrayna hücumbotu “Stanislav”ın da yok edildiğini vurguladı.

Konaşenkov, Ukrayna’ya ait bugüne kadar 154 uçak, 115 helikopter, 764 insansız hava aracı, 296 hava savunma füze sistemi, 2 bin 902 tank ve zırhlı araç, 333 çok namlulu roketatar, 1378 obüs ve havan topu, 2 bin 728 özel askeri aracın imha edildiğini belirtti.

SİVİL TAHLİYELER

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk da, yaptığı açıklamada, Mariupol’deki insani operasyon kapsamında Azovstal’daki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların kurtarıldığını belirtti.

Vereşçuk, "Devlet Başkanı'nın talimatı yerine getirildi, Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı" dedi.