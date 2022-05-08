Politika

Ukraynalı gazeteci çatışmalarda hayatını kaybetti

Ukrayna’nın Kharkiv şehrinde Rus ordusu ile çıkan çatışmalarda bir gazetecinin öldürüldüğü açıklandı.
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Maksim Medinsky
Maksim Medinsky
kürdistan Maksim Medinsky gazeteci Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Ukrayna'nın Odessa bölgesine bağlı Bolhrad Belediye Meclisi yaptığı açıklamada, gazeteci ve Ukrayna ordusunda görev alan teğmen Maksim Medinsky'nin, Rus ordusu ile çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bolhrad Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, "Hemşehrimiz hiç tereddüt etmeden Ukrayna'yı savunmaya, Ukrayna'nın gerçek bağımsızlığı için savaşmaya 2014'te başladı. Askerlik ve kamu görevini yerine getirdi. Hiçbir teselli sözü onu bir oğul, koca ve baba olarak geri getiremez. Ailesine söylenecek hiçbir söz, hissettikleri acıyı ve çaresizliği gölgede bırakamaz" denildi.

Kiev Ulusal Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun olan ve çeşitli kurumlarda çalışan 33 yaşındaki gazeteci Medinsky, 2014 yılında gönüllü olarak Rusya-Ukrayna savaşına katılmıştı. Görevlerinin 1 yılını cephede 4 ayını ise Donetsk şehrinde gerçekleştiren Medinsky'nin 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşına katılarak tekrar Ukrayna ordusunda görev aldığı kaydedildi.

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