Uzmanlar: Gayrimeşru güçler olduğu sürece Şengal’in durumu düzelmeyecek

ERBİL (K24)

Şengal’de bulunan gayrimeşru silahlı güçler, kente dönüşlere engel olduğu gibi, bölgede istikrarsızlığın devamına da neden oluyor.

PKK’nin Şengal’de varlık göstermesi için hiçbir gerekçenin olmadığını belirten uzmanlar, PKK’nin bölgesel ajandaları hayatı geçirdiğini ve bölgede huzursuzluk çıkardığını ifade ediyor. Şengal’in durumunun ancak Erbil-Bağdat arasında imzalanan anlaşmanın hayata geçirilmesiyle düzelebileceğine işaret ediliyor.

Erbil ile Bağdat arasında imzalanan anlaşmanın Irak tarafınca uygulanmaması, Şengal halkının bir kez daha göç yollarına düşmesine neden oluyor. Uzmanlar, Bağdat yönetiminin anayasal yetkisini kullanarak anlaşmayı hayata geçirmesinin çözüme kapı aralayacağı görüşünde.

K24’e konuşan Anayasa Uzmanı Dr. Bekir Kadir, “Irak anayasal açıdan egemenliğe sahip bir ülkedir. Yasaları uygulamak da devletin görevidir. Fakat diğer yabancı grupların burada kalmaya hakları yok. Bu şekilde Irak’ın egemenlik hakkı ihlal ediliyor” diyor.

Şengal’in durumu ve PKK çatışmalarını yakından izleyen siyasi gözlemciler, PKK’nin prensipleri olmayan bir silahlı güç olduğunu, bölgesel ajandalar ile Irak’taki milisler için çalıştığını belirtiyor.

Siyaset Uzmanı Ferhan Cewher, PKK’nin bölgede bulunması için yasal ve anayasal hiçbir gerekçe olmadığını, dışardan ve Irak’ın içindeki bazı taraflardan aldıkları yardımla güç dayatması sonucunda varlığını sürdürdüğünü ifade ediyor.

DAİŞ işgali sonrası Şengal bölgesine giren PKK güçleri, buradan çıkmayı reddederken, halkın evlerine dönüşüne de engel oluyor. Son haftalarda Irak ordusuyla PKK arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 10 bini aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.