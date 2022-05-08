Luhansk bölgesinde okula saldırı: 60 kişi ölmüş olabilir

HABER MERKEZİ

Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Bilogorivka köyündeki bir okulun Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını, okulun sığınağında bulunan 60 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.

Vali Gayday açıklamasında, "Okula düzenlenen hava saldırısı sonucunda yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetti. Dün yerel saatle 16.37’de okul binasına düzenlenen saldırı sonucunda 300 metrekarelik alanda yangın çıktı ve çıkan yangın 4 saat içinde kontrol altına alındı. Daha sonra göçük altında kalanları kurtarma operasyonu başlatıldı ve 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Göçük altından 7’si yaralı 30 vatandaş kurtarıldı. Göçük altında kalan yaklaşık 60 kişi ise hayatını kaybetti. Bu Rusya’nın gerçek vahşetidir. Ruslar için öldürülecek kişinin kim olduğu önemli değil. Askeri öldüremezse korumasız çocuğu öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Şipilovo köyünde iki katlı bir apartmanın da Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını belirten Gayday, 11 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti.

RUSYA'NIN SALDIRILARINDA 225 ÇOCUK ÖLDÜ

Ukrayna Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1635 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 126'sının tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 225 çocuğun hayatını kaybettiği, 413 çocuğun yaralandığı kaydedildi.