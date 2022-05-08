Suriye’de 950 kişi cezaevinden tahliye edildi

HABER MERKEZİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 30 Nisan tarihinden önce işlenen terör suçları için genel af sağlayan bir kanun hükmünde kararname çıkarmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çıkarılan af kapsamında Suriye genelinde serbest bırakılan mahkum sayısının 950’ye ulaştığını duyurdu.

Söz konusu mahkumların, iç savaş sırasında terör suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Gözlemevi, serbest bırakılan kişi sayısının tutuklanan kişi sayısına oranla düşük olduğunu, serbest bırakılan kişilerle ilgili şimdiye kadar resmi bir açıklamanın ise yapılmadığını kaydetti.

Öte yandan serbest bırakılan kişilerin görüntüleri, Suriyeli aktivistlerin sayfalarından paylaşılıyor.

SOHR’un verilerine göre Suriye krizinin başladığı Mart 2011’den bu yana 152 bini kadın olmak üzere 969 binden fazla kişi rejim tarafından tutuklandı. 105 bin tutuklunun da işkence altında hayatını kaybettiği ve bunlardan 41 bininin kadın olduğu ifade ediliyor.