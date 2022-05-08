Diyarbakır’daki Ermeni Kilisesi'nde 7 yılın ardından ilk ayin

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2015'teki hendek çatışmalarında zarar gören ve restore edilerek dün açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen ayini, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti.

Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen Ermenilerin de katıldığı ayinde mum yakıldı, dualar edildi, ilahiler seslendirildi.

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, "Bu güzel tarihi mekanda ibadetimizi yaptık. Gerçekten etkileyici bir ortam. Bu kentin çok renkli, çok dinli, çok mezhepli geçmişine bir anıt aslında bu bölge. Umarım bu çok çeşitlilik bir zenginlik olarak anlaşılır, bu ülkede hep beraber, bu bayrağın altında mutluluk ve huzur içinde hayatımızı sürdürürüz" dedi.

Maşalyan, yörede restore edilecek başka kiliselerin de olduğuna işaret ederek, "Onların da onarılmasıyla gerçekten burası dünyaca meşhur bir turistik merkeze dönüşebilir. Aynı zamanda bu, halkların kardeşliği, dostluğu, birlikte yaşama kültürüne çok güzel bir örnek teşkil edebilir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan ayin için gelen Talin Gökdemir, 7 yıl aradan sonra yeniden Diyarbakır'a gelip ayine katılmanın kendilerini çok duygulandırdığını anlattı.

Gökdemir, "Dün kilisenin açılışında bulunduk. Bugün de ayine katıldık. Diyarbakır'ımızda bu kilise tekrar açıldığı için çok mutluyuz. Burada herkesin sağlığı, mutluluğu için ayin yaptık, dua ettik" şeklinde konuştu. (Kaynak: AA)