Zelenskiy’den İkinci Dünya Savaşı mesajı: Kötülük geri döndü

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Gözler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2. Dünya Savaşı'nın sona erişinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü'nde ne açıklayacağına çevrilmiş durumda.

Bu tarih öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kameraların karşısına geçti.

Duygusal bir mesaj paylaşan Zelenskiy, “Kötülük geri döndü. Ancak hiçbir kötülük sorumluluktan kaçamaz" dedi.

İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona erişinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Zelenskiy'nin Hitler hatırlatması dikkat çekti.

Zelenskiy siyah beyaz görüntülerde, "Bu renksiz rüya bitecek, Ukrayna ve müttefikleri kazanacak" vurgusu yaptı.

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü'nde ne olacak? Bazı analistlere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Mayıs'ta zafer ilan edecek ve savaşı bitirecek. Ancak bunun tam tersini düşünenler de var.

Putin'in topyekûn savaş ve seferberlik ilan edeceği düşünülüyor