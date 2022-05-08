Spor

Dortmund’dan Haaland açıklaması

Borussia Dortmund yöneticisi Sebastian Kehl, Erling Haaland'ın transfer durumunun önümüzdeki hafta netleşeceğini açıkladı.
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avrupa Borussia Dortmund Erling Haaland transfer açıklama

HABER MERKEZİ

Bundesliga'nın 33. haftasında Greuther Furth'u 3-1 mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Borussia Dortmund'da gelecek sezon sportif direktörlüğe geçecek Sebastian Kehl, Sport 1'de yayımlanan Doppelpass programında açıklamalarda bulundu.

Kehl, yaz transfer döneminin gözde isimlerinden Erling Haaland'la ilgili yaptığı açıklamada, "Geride bıraktığımız birkaç haftada Erling'le ilgili kararı vermeye çalıştık. Sonrasında Mino Raiola vefat etti. Bu durum maalesef karar sürecini etkiledi. Ancak gelecek hafta Erling'in durumunu netliğe kavuşturacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce Alman basınında çıkan haberlerde Dortmund'un anlaşmaya vardığı iddia edilen Salzburg'un forveti Karim Adeyemi transferine de değinen Kehl, birkaç hafta sonra konuyla ilgili daha somut adımlar atabileceklerini söyledi.

2 TRANSFER AÇIKLANDI

Gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdüren Dortmund, iki transferi daha önce açıklamıştı. 

Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Niklas Süle'yi bedelsiz kadrosuna katan Dortmund, Freiburg'un genç stoperi Nico Schlotterbeck transferini de duyurmuştu.

Dortmund'un Schlotterbeck için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilmişti.

 

 

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