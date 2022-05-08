Politika

Putin’den Ukrayna halkına kutlama mesajı

Rusya lideri Putin, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesi nedeniyle kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı için Ukrayna halkına gönderdiği mesajda, Nazizm’in rövanşının kabul edilemez olduğunu belirtti.
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dünya Rusya Vladimir Putin Ukrayna halkı kutlama mesajı

HABER MERKEZİ

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferinin 77. yıldönümü vesilesiyle Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan’ın yanı sıra sözde Abhazya, Güney Osetya, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti lider ve vatandaşlarına tebrik mesajları gönderdi.

Putin, Ukrayna ve Gürcistan vatandaşlarını ayrıca kutladı.

Kutlamada sayısız fedakarlık ve zorluklar pahasına Nazizm’i yok eden askerlere ve cephe gerisinde çalışanlara şükran ve saygılarını sunan Putin, “Bugün ortak görev, farklı ülkelerden insanlara bu kadar çok acı getiren Nazizm'in yeniden canlanmasına engel olmaktır. Savaş yıllarının olayları, ortak manevi değerler, kardeşlik ve dostluk gelenekleri hakkındaki gerçeği gelecek nesillere aktarmak ve korumak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna halkı ve Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın gazilerine yönelik mesajında, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda mağlup olanların ideolojik mirasçılarının rövanşının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

 

 

 

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