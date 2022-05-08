KDP’den Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını koruma vurgusu

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Mesud Barzani başkanlığında yapılan Politbüro toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada kongreyle ilgili konular, parlamento seçimleri, reformlar, komşu ülkelerle ilişkilerin yanı sıra Irak ile Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi süreç ve sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Irak’ta hükümet kurma çalışmalarına değinilen açıklamada Sadr Hareketi ve Ulusal Kurtuluş Koalisyonu’nun yanı sıra diğer partilerle de görüşmeler yapılacağı ifade edildi.

Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını koruma vurgusu yapılan açıklamada, Irak Anayasası’nın 140’ncı maddesinin uygulanması, federal hükümet ile Federal Mahkeme’nin özellikle petrol ve gaz konularında anayasaya göre hareket etmesi gerektiği belirtildi.

KDP’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi süreçle ilgili Irak Parlamentosu’nda hiç sandalye kazanamayan parti ve taraflarla da bir araya geldiği belirtilen açıklamada, söz konusu tarafların da siyasi sürece katılma ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki görüşmelere katılma hakları olduğu dile getirildi.

Açıklamada diğer taraflarla görüşmelerde parti çıkarlarının bir kenara bırakılarak, milletin yüksek çıkarları için birlikte hareket etme vurgusu yayıldığı kaydedildi.

Komşu ülkelerle ilişkilerin de ele alındığı ifade edilen açıklamada komşu ülkelerle ilişkilerde karşılıklı çıkarların yanı sıra Kürdistan ile komşu ülkelerin güvenlik ve istikrarının temel alındığı belirtildi.

Kürdistan’ın diğer parçalarındaki siyasi tarafların faaliyetlerine değinilen açıklamada söz konusu güç ve tarafların Kürdistan Bölgesi’nde siyasi ve ekonomik sorunlara sebep olmamaları ve durumu göz önünde bulundurmaları gerektiğine vurgu yapıldı.