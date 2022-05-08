Arsenal adım adım Şampiyonlar Ligi’ne

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Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal, Leeds United'ı konuk etti.

Tottenham'ın Liverpool ile berabere kalmasının ardından Şampiyonlar Ligi için iştahı artan Arsenal, Leeds United'ı 2-1 mağlup etti ve hedefe bir adım daha yaklaştı.

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri Eddie Nketiah kaydederken Leeds United'ın tek golü Diego Llorente'den geldi. Leeds United'da Luke Ayling, 27. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve konuk ekip maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından dördüncü sıradaki Arsenal 66 puana yükseldi. Beşinci sıradaki Tottenham, Arsenal'ın 4 puan gerisinde yer alıyor.

34 puanda kalan Leeds United ise 18. sırada yer alıyor. Leeds'in önündeki takımlardan Burnley de 34 puana sahipken Everton ise 35 puanla 16. sırada bulunuyor.