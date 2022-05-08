Sağlık

Türkiye’de vaka sayısı 1500’ün altında

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 9 kişi hayatını kaybetti, 1480 yeni vaka tespit edildi.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 98 bin 758 test yapıldı, 1480 kişinin testi pozitif çıktı.

9 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 1526 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.

TOPLAM AŞI SAYISI 147 MİLYONU GEÇTİ

Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 542 bin 401 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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