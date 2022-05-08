Rebwar Babkeyi: PKK işgalci güçlerin enstrümanı

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine katılan Kürdistan Parlamentosu Üyesi, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Rebwar Babkeyi, PKK’nin Kürdistan Bölgesi'ndeki varlığını değerlendirdi.

“PKK ve ona bağlı çeteler dayatma ile Güney Kürdistan’ın bazı bölgelerinde bulunuyor” diyen Rebwar Babkeyi, “Şimdi PKK işgalci güçlerin Kürdistan karşıtlığında kullandığı bir enstrüman haline geldi. Kürdistan Bölgesi’nin ekonomisinin çökertilmesi, Kürdistan Bölgesi’nin Peşmerge Güçleri’ne, hükümetine ve parlamentosuna karşı kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

PKK’nin sadece kendi ideolojisini dayattığını belirten Babkeyi “PKK Kürdistan’ın hiçbir parçasının bağımsızlaşmasını istemiyor, Kürt ismiyle hiçbir hükümetin kurulmasını, oluşumun meydana gelmesini istemiyor. Kürdistan’ın dört parçasına kendi ideolojisini ve Kürdistan Bölgesi’ne de kendi gücünü dayatmak istiyor” şeklinde konuştu.

PKK’nin totaliter bir güç olduğunu vurgulayan Babkeyi, PKK’nin Kürdistan’ın diğer parçalarında hiçbir siyasi oluşuma izin vermediğinin altını çizdi.

PKK’nin Kürdistan’da hakim güç olmak istediğini belirten Babkeyi, “Bunu açıkça söylemeliyim ki; PKK hakim güç olamayacak. Bu asla gerçekleşmeyecek. Bugün Şengal’de Haşdi Şabi güçleriyle birlikte hareket ederek Şengal Anlaşması’nın uygulanmasını engellemeye çalışıyorlar. Bunun için bir araç haline gelmişler” dedi.

PKK’nin Kürdistan Bölgesi karşıtlığında amacına ulaşamayacağını belirten Babkeyi, bunun en önemli nedeninin Kürdistan halkının Kürdistan Bölgesi Hükümeti, kurumları ve Peşmerge Güçleri'nin yanında yer alması olduğunu vurguladı.

Peşmerge Güçleri’nin yasal ve meşru bir güç olduğuna işaret eden Babkeyi, “Bundan dolayı Kürdistan halkı bu tür yasadışı, meşru olmayan ve işgalci güçlerin yanında yer alan güçleri istemiyor ve bu bölgeyi terk etmelerini istiyor” değerlendirmesinde bulundu.