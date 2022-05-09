Politika

Avrupa Birliği: Rusya’ya hesap sorulacak

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde bir okula Rusya tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıyı kınayarak, "barbarca saldırıları nedeniyle" Rusya yönetimine hesap sorulacağını açıkladı.
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HABER MERKEZİ

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 ülkelerinin liderlerinin telekonferans toplantısı sonrasında sosyal medyada açıklamada bulundu.

Toplantıda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına verilecek karşılıkları koordine ettiklerini kaydeden Michel, "Luhansk'taki okula düzenlenen saldırı dahil olmak üzere, Rusya rejimine uyguladığı gaddarlık nedeniyle hesap sorulacak" ifadelerini kullandı.

Michel, Ukrayna'ya daha fazla destek vereceklerini, ülkenin yeniden inşası için gündeme getirilen Marshall planının gerekli olduğunu belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya paylaşımında, Luhansk'taki okul saldırısı nedeniyle dehşete kapıldığını bildirdi.

Çok sayıda çocuğun öldüğüne yönelik haberler bulunduğunu hatırlatan Borrell, "AB, Rusya'nın sivillerin hayatını önemsememesini kınamakta ve bu saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılmasına yönelik çabaları desteklemektedir" ifadesine yer verdi.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Bilogorivka köyündeki bir okulun 7 Mayıs'ta Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını, okulun sığınağında bulunan 60 kişinin ölmüş olabileceğini duyurmuştu.

 

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