Politika

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkarılan Alparslan Kuytul, gözaltına alındı.
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Alparslan Kuytul
Alparslan Kuytul
türkiye Alparslan Kuytul Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Adana

HABER MERKEZİ

İş insanı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin açılan davada; kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yüreğir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, adliyeye götürüldü.

Bu sırada hastane çıkışında toplanan destekçileri, Kuytul lehine slogan attı.

Alınan bilgiye göre, vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ileri sürdü. (Kaynak: AA)

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