Politika

Putin: Batı'nın başka planları var

Putin, Batı'nın, Rusya'yı dinlemek istemediğini, başka planlara sahip olduğunu söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Vladimir Putin Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya’sını mağlup edişinin yıl dönümünde, Kızıl Meydan'da konuşma yaptı.

NATO'nun askeri bir operasyon başlattığını ve Rus topraklarına el koymayı hedeflediğini belirten Putin, ittifakın ülke sınırlarında tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Putin, Batı'nın, Rusya'yı dinlemek istemediğini ve başka planlarının olduğunu kaydederek, "Şimdi bütün dünyanın Ukrayna'ya en modern silahları getirdiğini görüyoruz" dedi.

Amaçlarının Ruslara karşı açılan savaşı durdurmak olduğunu dile getiren Rus lider, "Bugün Donbas'ta savaşan askerlerimiz bilsin ki, onlar geleceğimizi koruyor" ifadesini kullandı.

Putin, ABD'li gazilerin bu sene yapılan törene girmesine izin verilmediğini dile getirdi.

Putin, konuşmasını askerlere, "Rusya için! Zafer için! Hurrah!" diye bağırarak sonlandırdı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv