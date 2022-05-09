Politika

Irak, ABD ve Fransa’yla anlaştı: Gelişmiş silahlar alacak

Irak Savunma Bakanlığı, gelişmiş silahlar ithal edebilmek için ABD ve Fransa ile bir dizi anlaşma imzaladı.
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Irak Irak ABD Fransa gelişmiş silahlar anlaşma

HABER MERKEZİ

Irak Topçu Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abd Ardawi, dün yaptığı açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'nın gelişmiş silahlar almak ve ülkenin topçu sistemlerinin kalitesini artırmak için ABD ve Fransa ile bir dizi anlaşmaya imza attığını duyurdu.

Abd Ardawi, Irak Haber Ajansı'na verdiği demeçte, "Savunma Bakanlığı, Fransa ve ABD ile, son dönemde etkisini kanıtlamış ve DAİŞ çeteleriyle tüm savaşlarda etkinliğini göstermiş gelişmiş silahlar ithal etmek için anlaşmalar imzaladı" açıklamasında bulundu.

Tümgenerale göre Irak makamları, uzun mesafelerdeki düşmanı hedeflerini vurabilen uzun namlulu silahlar ithal ederek savunma birimlerinin savaş yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Ardawi, yeni silah ithalatının Avrupa ülkeleriyle imzalanacak olan yeni anlaşmaların bir parçası olduğunu da vurguladı.

 

 

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