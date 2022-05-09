Dolar 15 lirayı aştı

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Başta kamunun yön belirleyici olduğu kur olmak üzere ekonomi politikalarına yönelik endişeler devam ederken, küresel faiz artışlarının riskten kaçışı tetiklemesiyle dolar/TL yaklaşık iki aydır işlem gördüğü 14.5-15 bandının üstüne çıktı.

Küresel piyasalarda güçlenen dolar, dolar/TL’yi de yükselti. Dolar kuru böylece günün ikinci yarısının hemen başında 15 lirayı aştı.

Dolar/TL en son 20 Aralık 2021 haftasında 15 liranın üzerini görmüştü.

Asya borsaları, faiz artırımları endişeleri nedeniyle Wall Street’e paralel olarak gerilerken, Shanghai’de corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılması küresel ekonomik büyüme ve muhtemel bir resesyona dair endişeleri kuvvetlendirdi.

TL GEÇEN HAFTA YÜZDE 2 DEĞER KAYBETMİŞTİ

JP Morgan geçen hafta yayımladığı raporda, “TL’nin son dönemdeki istikrarını, küresel finansal koşullardaki sıkılaşma ve cari denge pozisyonundaki bozulma ile uyumsuz görüyoruz” derken piyasalarda da orta vadede kamunun yön belirleyici olduğu kur politikasının sürekliliğine ilişkin endişeler devam etti.

TL geçen hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kaybederken son bir aylık kayıp da benzer seviyedeydi.