Belçika’dan Kürdistan Bölgesi’ne destek vurgusu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Belçika’nın Bağdat ve Amman Büyükelçisi Filip Vanden Bulcke’yi kabul etti.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın Belçika ile ilişkilerini geliştirmesinin konuşulduğu görüşmede, DAİŞ’e karşı mücadelede Uluslararası Koalisyon bünyesinde Belçika’nın rolü, Irak’taki son siyasi gelişmeler ve Erbil-Bağdat ilişkileri ele alındı.

İlişkilerin geliştirilmesi ve ortak yardımlaşma alanlarının artırılmasına vurgu yapılan görüşmede, terör örgütü DAİŞ’in halen doğrudan tehdit olduğu ve Irak ve bölge güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Irak’ın uluslararası desteğe ihtiyacının olduğunun kaydedildiği görüşmede Belçika’nın Bağdat ve Amman Büyükelçisi Filip Vanden Bulcke, DAİŞ’le mücadelede Kürdistan Bölgesi’nin rolü ve Peşmerge’nin ödediği bedellerden ötürü Kürdistan Bölgesi’nden övgüyle söz ederken, ülekesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’a destek olmaya bağlı olduğunu bildirdi.

DAİŞ’e karşı mücadeleye verdiği destekten ötürü Belçika’ya teşekkür eden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de, Irak ordusu ile Peşmerge arasında koordinasyon ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı. Neçirvan Barzani, özellikle de güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerde söz konusu işbirliğinin gerekli olduğunu ifade etti.

ŞEngal’in durumu, sığınmacılar, Kürdistan Bölgesi’nin iç durumu, ifade özgürlüğü ve Covid-19 gibi konular da görüşmede ele alındı.