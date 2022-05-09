Macron: Avrupa siyasi topluluğu oluşturulmalı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la Berlin'de yapacağı görüşme öncesi Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nda konuşan Macron, AB üyeliği prosedürüne paralel olarak Kiev'in dahil edildiği bir "Avrupa siyasi topluluğu" oluşturulması gerektiğini söyledi.

"Ukrayna, Moldova ve Gürcistan gibi AB heveslilerine Avrupa'nın kalbinde bir yer verilmesi" için bu çağrıyı yaptığını belirten Macron, "Bu yeni Avrupa örgütü, temel değerlerimize bağlı kalan demokratik Avrupa uluslarının siyasi ve güvenlik işbirliği için yeni bir alan bulmasına izin verecektir" dedi.

“ON YILLAR SÜRECEK”

Ukrayna'nın AB'ye katılmasının on yıllar süreceğini savunan Macron, "Yarın aday statüsü versek bile hepimiz gayet iyi biliyoruz ki, katılmalarına izin verme süreci birçok yıl, gerçekte şüphesiz birkaç on yıl alacaktır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) 27 Avrupa Birliği ülkesinde yürütülen "Avrupa'nın Geleceği Konferansı" çalışmaları çerçevesinde, birlik vatandaşlarının taleplerine yanıt olarak, "AB anlaşmalarını gözden geçirme prosedürünün başlatılması" çağrısında bulunan bir kararı da onayladı.