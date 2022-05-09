AB'den Ukrayna'ya reform çağrısı

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Von der Leyen, AB dönem başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın kapanışında düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ukrayna'nın AB üyelik başvurusuna ve bu sürece değinen von der Leyen, Ukrayna'da reformlar yapılmasının önemine işaret etti.

Von der Leyen, Ukrayna için savaşın neden olduğu yıkım dolayısıyla yeniden inşa fonu oluşturulmasının önem taşıdığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Ukrayna'ya yeniden inşa yatırımları olacak. Sadece AB'nin değil, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası ortakların da yüz milyarlarca euroluk yatırımları söz konusu. Ancak bu yatırımlar reformlarla birlikte ilerlemeli. Örneğin oligarklardan kurtulmak için, yolsuzluğun bitirilmesi için ve diğer konulardaki reformlar Ukrayna için azami önemde. Ukrayna'da bu konuda ilerlemek için çok büyük ivme var. Yatırımlar ve reformların birlikte ilerlemesi AB yolunda farklı bir ilerleme sağlayabilir."

Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola ise Ukrayna halkının AB üyeliği istediğini, AB'nin de bu talebe çok hızlı karşılık verdiğini söyledi.

Metsola, "Ukrayna'yı Avrupa'nın kalbinde görmek, bu ülkenin isteği ve çıkarları için olduğu kadar bizim isteğimiz ve çıkarlarımız açısından da önemli" dedi.

Batı Balkanlar'daki ülkelerle de diyaloğu sürdürmek istediklerini belirten Metsola, Moldova ve Gürcistan'ın üyelik başvurularını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

AB Komisyonu, Ukrayna'nın AB üyelik sürecinin başlangıcı konusundaki görüşünü AB liderlerine haziran ayında sunmayı planlıyor. AB liderlerinin bu ilk görüş ve tavsiyeyi haziran sonundaki zirve toplantısında ele alması bekleniyor.

MICHEL, ODESSA'DAN UKRAYNALILARA "YALNIZ DEĞİLSİNİZ" MESAJI VERDİ

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 9 Mayıs Avrupa Günü'nde Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın Odessa şehrine giderek Ukraynalılara destek mesajı verdi.

Odessa'da Avrupa Günü açıklaması yapan Michel, "Bugün Avrupa Günü'nü Avrupa kültür ve tarihinin buluşma noktası Odessa'da kutlamak için buraya geldim. Puşkin'in de dediği gibi Odessa Avrupa'yı hissedebileceğiniz bir yer" ifadesini kullandı.

Michel, Ukrayna halkının Rusya'ya karşı cesaretle direndiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Kremlin sizin özgürlük ve demokrasi ruhunuzu idam etmek istiyor ancak çok eminim ki bunu asla başaramayacak. Avrupa Günü'nde Odessa'ya basit bir mesajla geldim. Yalnız değilsiniz. Biz yanınızdayız. Sizi yüzüstü bırakmayacağız. Ne kadar sürerse sürsün yanınızda olacağız. Modern ve demokratik bir ülke kurmanıza yardım edeceğiz."

Michel, AB vatandaşlarına da mesajı olduğunu ifade ederek, "Odessa'da söz konusu olan aynı zamanda bizim barışımız, refahımız ve çocuklarımızın geleceği" dedi.

AB, RUS OLİGARKLARIN VARLIKLARININ UKRAYNA'NIN İNŞASINDA KULLANILMASINI İSTİYOR

Ayrıca Michel, Ukrayna'nın askeri ve insani ihtiyaçlarının yanı sıra devletin işlerliğini sürdürebilmesi için mali kaynaklara ihtiyaç duyduğunu belirterek, bunun yanında acilen yeniden inşa çalışmalarının başlamasını isteyen Ukrayna hükümetine bu konuda destek verdiklerini aktardı.

Daha önce Rusya'ya yönelik yaptırımlar uyguladıklarını, bu tür yollarla Kremlin üzerindeki baskıyı artıracaklarını kaydeden Michel, "Birçok Rus oligarkın varlıklarını dondurduk. Bu araçların ve varlıkların Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılabilmesi adına ben şahsen bu varlıklara el koymayı denememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

AB, oligarklar olarak anılan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın oldukları belirtilen çok sayıda Rus iş insanının varlıklarını dondurmuştu. Bazı ülkelerin kimi oligarkların yat gibi lüks mallarına el koyduğuna yönelik haberler çıkmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Rusya'nın dondurulan döviz rezervlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasının değerlendirilebileceğini söylemişti.

Uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankasının ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar dolarlık altın ve döviz rezervi dondurulmuş durumda.