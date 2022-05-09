Politika

Başkan Barzani Ulusal Kurtuluş Koalisyonu heyetiyle bir araya geldi

Başkan Mesud Barzani, başkent Erbil’de bulunan Ulusal Kurtuluş Koalisyonu heyetiyle bir araya geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesud Barzani Pirmam Ulusal Kurtuluş Koalisyonu Muhammed Halbusi Hamis Hancer Sadr Hareketi

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Siyade (Egemenlik) Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer, ve Irak Parlamentosu’ndaki Sadr Bloku Başkanı Hasan el-Azari’den oluşan heyet Bağdat’tan Erbil’e geldi.

Başkan Barzani’nin Pirmam’daki ofisine geçen heyet, Başkan Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Görüşmede, Irak’taki siyasi süreç, yeni Irak hükümetinin kurulması ve Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın önerileri ele alındı.

Öte yandan görüşmede, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, KDP Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari ve KDP’nin Irak Cumhurbaşkanı Adayı ve İçişleri Bakanı Reber Ahmed de hazır bulundu.

ULUSAL KURTULUŞ KOALİSYONU’NDAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından Ulusal Kurtuluş Koalisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Koalisyonun ulusal çoğunluk hükümetine katılmak isteyen tüm siyasi güçlere açık olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ulusal Kurtuluş Koalisyonu’nun Irak Parlamentosu’nun vatandaşların çıkarları doğrultusunda yasama rolünü yerine getirmesi vurgu yaptığı kaydedilirken, hükümetin kurulması için bağımsızlarla görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.

Dün KDP Başkanlık Konseyi bir araya gelmiş ve Ulusal Kurtuluş Koalisyonu üyeleriyle görüşmelere devam etme kararı vermişti.

Ulusal Kurtuluş Koalisyonu, Şii Sadr Hareketi, KDP ve Sünni Siyade Koalisyonu’ndan oluşuyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv