Başkan Barzani Ulusal Kurtuluş Koalisyonu heyetiyle bir araya geldi

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Siyade (Egemenlik) Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer, ve Irak Parlamentosu’ndaki Sadr Bloku Başkanı Hasan el-Azari’den oluşan heyet Bağdat’tan Erbil’e geldi.

Başkan Barzani’nin Pirmam’daki ofisine geçen heyet, Başkan Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Görüşmede, Irak’taki siyasi süreç, yeni Irak hükümetinin kurulması ve Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın önerileri ele alındı.

Öte yandan görüşmede, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, KDP Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari ve KDP’nin Irak Cumhurbaşkanı Adayı ve İçişleri Bakanı Reber Ahmed de hazır bulundu.

ULUSAL KURTULUŞ KOALİSYONU’NDAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından Ulusal Kurtuluş Koalisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Koalisyonun ulusal çoğunluk hükümetine katılmak isteyen tüm siyasi güçlere açık olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ulusal Kurtuluş Koalisyonu’nun Irak Parlamentosu’nun vatandaşların çıkarları doğrultusunda yasama rolünü yerine getirmesi vurgu yaptığı kaydedilirken, hükümetin kurulması için bağımsızlarla görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.

Dün KDP Başkanlık Konseyi bir araya gelmiş ve Ulusal Kurtuluş Koalisyonu üyeleriyle görüşmelere devam etme kararı vermişti.

Ulusal Kurtuluş Koalisyonu, Şii Sadr Hareketi, KDP ve Sünni Siyade Koalisyonu’ndan oluşuyor.