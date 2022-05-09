Irak Başbakanı Şengalli aşiret liderleriyle görüştü

ERBİL (K24)

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, “Başbakan Mustafa Kazimi, Şengalli aşiret liderlerinden oluşan bir heyetle görüştü” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Kazimi, söz konusu heyetle Şengal’de yaşanan son gelişmeleri ve güvenlik durumunu ele aldı.

Bölgede güvenliğin ve istikrarın korunması gerektiğini dile getiren Kazimi, “Şengal halkının günlük yaşamı normalleştirilmeli ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlere izin verilmemelidir” şeklinde konuştu.

Irak Başbakanı, Şengal Anlaşması’nın uygulanması gerektiğini kaydederek, “Şengal’de sadece Irak güçleri kalmalıdır” dedi.

Kazimi, Şengal için imar fonunun bir an önce kurulması gerektiğine de işaret etti.