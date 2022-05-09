KSDP lideri: Kürtler sıfır çerçevesine dönmeyecek

ERBİL (K24)

Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, Kürtlerin kendi haklarından vazgeçmek suretiyle sıfır çerçevesine dönmeyeceğini vurguladı.

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcebbar’ın Kürdistan Bölgesi’yle ilgili açıklamasına tepki gösteren KSDP Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, bu tür açıklamaların Baas rejimi başta olmak üzere birbiri ardına gelen Irak rejimlerini hatırlattığını belirtti.

Abdulcebbar, Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve gaz yasasıyla ilgili kararının ardından 75 gün yumuşak tavır sergilediklerini, ancak Kürdistan Bölgesi’nin olumsuz yanıt verdiğini ve mahkeme kararını uygulayacaklarını dile getirmişti.

Söz konusu bakanın kendi odasıyla ilgili kararları daha uygulatamadığını kaydeden Haci Mahmud, Irak’ın zenginliklerinin, ülkelerin istihbaratlarının füzelerinin tehdidi altında olduğunu ifade etti.

Mahkemenin mahkeme olmadığını, kararının da uygulanmayacağını kaydeden Mahmud, “Çünkü Kürtler sıfır çerçevesine dönmeyecek. Kürtler, Kürt ve Kürdistan’ın meşru haklarını elde etmek için yeni adımlar atmalı. Kürtler, Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve gazını satmaya devam etmeli. Geri adım atmamalı. Bu konu tartışılacak bir konu değildir ve bahsedenlere sert cevap verilmeli” dedi.

Irak Anayasası’nın Kürtlere bu hakkı verdiğini ve mahkeme veya başka birinin böyle bir karar veremeyeceğini vurgulayan Mahmud, konuyla ilgili Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, hükümet ve parlamentonun açık bir tutumunun olması gerektiğini belirtti.

Kürtlerin ve ilgili tarafların Kürdistan Bölgesi’nin siyasi statüsünü savunması gerektiğini belirten KSDP lideri, söz konusu bakanın Kürdistan Bölgesi ile ilgili açıklamalarının, savaş açıklamaları olduğunu kaydetti.

Hacı Mahmud, Kürdistan halkının haklarından hiçbir taviz verilmeyeceğini vurguladı.