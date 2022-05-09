Politika

Kerkük’teki operasyonda 3 DAİŞ’li öldürüldü

Kerkük’ün Sergeran nahiyesi yakınlarında başlatılan DAİŞ’e yönelik operasyonda 3 örgüt mensubunun öldürüldüğü açıklandı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Kerkük DAİŞ Operasyon

HABER MERKEZİ

Kerkük Polis Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Irak ordusu tarafından Sergeran nahiyesi yakınlarında terör örgütü DAİŞ’e yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında DAİŞ mensubu 3 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

 

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