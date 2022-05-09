Politika

BM İnsan Hakları Konseyi Ukrayna için toplanacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, bu hafta Ukrayna konusunda özel bir oturum düzenleyecek.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Ukrayna Rusya BM UNHCR

HABER MERKEZİ

Reuters haber ajansına konuşan diplomatlar, BM İnsan Hakları Konseyi’nin (UNHCR) Perşembe günü Ukrayna konusunda özel bir oturum düzenleyeceğini bildirdi.

Diplomatlar, yeni kurulan Soruşturma Komisyonu’nu bu yıl içinde konseye ayrıntılı bir rapor sunmakla görevlendirebilecek bir kararı içerebileceğini aktardı.

Ukrayna’yı destekleyen diplomatlar, Rusya’nın Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanya’sına karşı zafer elde ettiği 9 Mayıs tarihini kutladığı sırada saldırılarını arttırabileceği kaygıları arasında dayanışmanın ifade edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Rusya’nın Cenevre misyonu sözcüsü ise henüz konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Kiev yönetimi Mariupol kentindeki sivil ölümler dahil sahadaki durumun incelenmesi çağrısında bulunmuştu.

 

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