Politika

Biden’dan Ukrayna'ya silah verilmesini kolaylaştıracak yasaya onay

Biden, Kongrenin onayını alan 2022 Ukrayna Ödünç Verme-Kiralama Yasası'nı Oval Ofis'teki imza töreni ile onayladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Joe Biden Ukrayna Askeri ekipman

HABER MERKEZİ

ABD Bakanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri ekipman verilmesini kolaylaştırmak için bu ülkeye ekipmanların ödünç verilmesi ya da kiralanmasına imkan tanıyan yasayı imzaladı.

Biden, Kongrenin onayını alan 2022 Ukrayna Ödünç Verme-Kiralama Yasası'nı Oval Ofis'teki imza töreni ile onayladı.

Burada yaptığı konuşmada Biden, "ABD, ülkelerini ve demokrasilerini Putin'in zalim savaşına karşı savunma mücadelelerinde Ukraynalıları desteklemektedir" ifadesini kullandı.

YASA 1941'DE KULLANILMIŞTI

Söz konusu yasa ile Ukrayna'ya askeri ekipman gönderme ve savunma desteği verme sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

ABD 1941'de İkinci Dünya Savaşı'na girmeden önce, savaşta aktif rol almamasına rağmen İngiltere ve diğer müttefiklerine ekipman desteği için bu yasayı kullanmıştı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv