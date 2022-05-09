Pentagon: Rusya, Donbas bölgesinde çok sınırlı ilerleme kaydediyor

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Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, Rusya ile Ukrayna arasında Donbas bölgesindeki çatışmaları “çıkmaz” olarak nitelemeyeceğini, tarafların karşılıklı top atışlarının devam ettiğini ve karşılıklı toprak kazanma ya da kaybetme durumlarının söz konusu olduğunu belirtti.

Kirby, Rusya’nın halen kuzeyden Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesine baskı uygulamaya çalıştığını dile getirdi.

Rus ordusunun oradaki kazanımlarının oldukça az olduğunu vurgulayan Sözcü, şu ifadeleri kullandı:

“Hareketleri oldukça yavaş ve düzensizdir, Ukrayna’dan da sıkı bir direniş görüyorlar. Savaşın donma noktasına geldiği klasik anlamdaki bir çıkmazda olduklarını söyleyemeyiz. Çok sayıda karşılıklı topçu ateşi var. Çok önemli ölçüde hareketlilik var ancak iki adım geri alıp baktığınızda, Rusların çok da ilerleme kaydedemediğini görürsünüz. Geçen süre zarfında Rusya’nın halen kendi takvimlerinin gerisinde olduğuna inanıyoruz. Kaydettikleri ilerleme ise coğrafi olarak çok çok sınırlı.”

“310 UKRAYNA ASKERİNİN OBÜS TOPLARINA YÖNELİK EĞİTİMİ TAMAMLANDI”

Gün içinde bir grup gazeteciye, Ukrayna savaşı konusunda brifing veren üst düzey bir Pentagon yetkilisi, şu ana kadar 310 Ukrayna askerinin obüs toplarına yönelik eğitiminin tamamlandığını, 50’den fazla askerin ise eğitimlerinin başladığını söyledi.

Gelecek hafta da bakım onarım için Ukrayna askerlerini eğitmeye başlayacaklarını söyleyen yetkili, 15 Ukrayna askerinin mobil hava savunma radarları eğitimini bitirdiğine, 60 Ukrayna askerinin M-113 sistemleri üzerine eğitimlerini tamamladığına dikkat çekti.

Yetkili, Phoenix Ghost dronlarına yönelik de 20 Ukrayna askerinin eğitimlerini bitirdiğini ve bu sistemlerden 20’sinin Ukrayna’da olduğunu kaydetti.