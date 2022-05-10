Kültür-Sanat

Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satıldı

Pop art sanat akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satılarak 20. yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu.
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dünya Andy Warhol Marilyn Monroe portre rekor fiyat

HABER MERKEZİ

Pop art sanat akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satıldı.

'Shot Sage Blue Marilyn' adlı portre New York'ta Christie's müzayede evinde açık artırmaya sunuldu.

Warhol'un sanatçı Marilyn Monroe'nun 1960'larda yaptığı portrelerinden biri olan eser, 195 milyon dolardan alıcı buldu ve 20. yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu.

Warhol'un Marilyn Monroe portresi, Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği 450 milyon dolara satılan "Salvator Mundi" adlı tablonun ardından dünyanın en pahalı ikinci sanat eseri oldu.

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